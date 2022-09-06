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مدير نابولي: لم نخض مفاوضات حقيقية لضم كريستيانو

تاريخ النشر: 06/09/2022 - 08:30

مدير نابولي: لم نخض مفاوضات حقيقية لضم كريستيانو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق المدير الرياضي لنابولي الإيطالي، كريستيانو جيونتولي، إلى ارتباط النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالانتقال إلى الفريق خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وبحث كريستيانو الانتقال إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يتلق أي عرض مناسب خلال الميركاتو.

وذكر جيونتولي في تصريحات نقلها خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أنه "يؤسفني أن أقول ذلك، لكننا لم نخض مفاوضات حقيقية مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف".

تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لليونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، وأصبح يشارك كبديل في الشوط الثاني.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة ريال سوسييداد مساء الخميس القادم في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي.

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#نابولي
#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد

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