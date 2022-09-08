انتقال هالاند من دورتموند لمانشستر سيتي كان "مفيدا للطرفين"

كان رحيل الهداف النرويجي، إرلينغ هالاند، عن بوروسيا دورتموند مفيدا للطرفين بعدما بات الحديث عن مستقبله "عبئا في غرفة الملابس" خلال الأيام الأخيرة من الموسم الماضي، وذلك وفق ما أفاد المدير الرياضي للنادي الألماني، سيباستيان كيهل.

وصرح كيهل في مقابلة مع صحيفة "بيلد" نشرت، اليوم الخميس، أن التخمينات المتواصلة أظهرت بأن انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي كان "جيدا للطرفين".

وأضاف أنه "على الرغم من حجم محبتنا لإرلينغ والنجاح الذي حققه حين كان معنا، أصبحت القضية في النهاية عبئا إلى حد ما في غرفة الملابس، في النادي وفي البيئة".

وأقر كيهل أن هالاند "لم يستطع فعل الكثير حيال ذلك... كل شيء تقريبا كان مركزا عليه بكل بساطة. في النهاية، كان توقيت الانتقال مناسبا للطرفين".

وأوضح أنه "ليس هناك شك في أن دورتموند كان يود "أن يكون "أكثر يقينا (بشأن رحيل اللاعب) في وقت أبكر لأن المسألة حدت من تخطيطنا".

ورأى كيهل الذي لعب 362 مباراة مع دورتموند وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني، أن رحيل هالاند "يمثل فرصة لنا كفريق"، موضحا أنه "من دونه، لدينا فرص لمنح لاعبين آخرين مساحة أكبر. حقيقة أن أهدافنا العشرة الأولى سجلها عشرة لاعبين مختلفين (هذا الموسم)، تثبت ذلك جيدا".

وكان كيهل يعلم بأن هالاند الذي سجل 86 هدفا مع 23 تمريرة حاسمة في 89 مباراة خاضها بألوان دورتموند، سيتأقلم سريعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفا "نحن سعداء لإرلينغ لأنه يواصل النجاح. إنه رجل رائع حقا".

وأردف أنه "كنا نعرف نوع اللاعب الذي نخسره وأنه سيحدث الفارق في مانشستر سيتي أيضا".

وسجل هالاند 12 هدفا في ثماني مباريات خاضها حتى الآن مع سيتي الذي يتواجه مع دورتموند، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.