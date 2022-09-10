غريزمان يخلق أزمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

أبدى فريق برشلونة ثقته في التوصل إلى حل مع أتلتيكو مدريد عن طريق المفاوضات، وذلك بشأن دفع تكلفة انتقال المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، البالغة 40 مليون يورو، قبل مقاضاته لما يعتبره عدم التزام بالعقد بين الفريقين، الموقع بشأن إعارة اللاعب.

ووفقا لمصادر ببرشلونة، فإن غريزمان هو لاعب لأتلتيكو منذ نهاية الموسم الماضي، حين تحقق شرط الشراء الإجباري وهو خوض اللاعب لأكثر من 50% من المباريات.

وأشار البارسا إلى أن العقد ينص على إعارة لعام، بالإضافة إلى عام آخر.

لكن غريزمان لعب أكثر من 50% من المباريات في الموسم الأول (خاص 81% منها)، وبالتالي فإن النادي المدريدي ملزم بشرائه مقابل 40 مليون يورو.

ويرى البلوغرانا أن تفعيل الإعارة لموسم ثان، كان سيتم لو لم يخض اللاعب الفرنسي 50% من المباريات، في الموسم الأول، وبالتالي فإن الموسم الثاني لا يتم تفسيره على أنه إعارة.

ورغم أن برشلونة يفكر في مقاضاة أتلتيكو لهذا السبب، فإنه يثق في التوصل لحل مع النادي المدريدي يخدم كلا الجانبين، ويجنبهما طريق التقاضي الطويل.