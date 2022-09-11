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إنتر ميلان ويوفنتوس يتنافسان على صفقة إسبانية

تاريخ النشر: 11/09/2022 - 09:05

إنتر ميلان ويوفنتوس يتنافسان على صفقة إسبانية
اللاعب الإسباني أليخاندرو غريمالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

يسعى إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين إلى التعاقد مع لاعب بنفيكا البرتغالي، أليخاندرو غريمالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإسباني مع بنفيكا عقب نهاية الموسم الجاري، وبناء عليه يحق له التوقيع لأي فريق آخر في كانون الثاني/يناير القادم.

وحظي غريمالدو باهتمام نيوكاسل يونايتد وآرسنال الإنجليزيين في الميركاتو الصيفي، بناء على المستويات التي يقدمها مع بنفيكا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان ويوفنتوس حريصان على ضم غريمالدو، خصوصًا بعد توقف محادثات تجديد عقده مع بنفيكا.

ويتقاضى غريمالدو 1.2 مليون يورو من بنفيكا في الموسم الواحد، وهو رقم ليس بكبير على خزائن الإنتر واليوفي.

وأشار التقرير إلى أن إنتر يرغب في التخلص من ظهيره الألماني، روبن جوسينس، في كانون الثاني/يناير القادم، ولا يزال باير ليفركوزن وجهة مرتقبة للاعب.

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#يوفنتوس
#إنتر ميلان
#أليخاندرو غريمالدو
#بنفيكا

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