تشافي: أمامنا تحد في ملعب لم نفز فيه أبدا

تحدث مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، عن استعدادات فريقه للمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني المقرر لها الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر تشافي خلال مؤتمر صحافي "أعتقد أن علينا الكثير من التوقعات هذا الموسم، ونتيجة الثلاثاء لن تغير أي شيء، لكن صحيح أن لدينا تحديا للفوز هنا، في ملعب لم نفز فيه أبدًا".

وأضاف "لقد عملنا معا 10 أشهر، ولدينا الشعور والتحدي بأنه يمكننا الفوز بهذه المباراة، وسنلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم ونريد الفوز، وهي فقط 3 نقاط".

وتابع "سنضطر للقيام بموسم تحضيري آخر بعد كأس العالم، حيث سنخسر عددا من اللاعبين مع منتخبات بلادهم".

وعن ناجلسمان المدير الفني لبايرن، علق "إنه أحد كبار المدربين، وجيد جدًا في أشياء كثيرة، لكن ناد كبير بحجم بايرن ميونخ يكون متطلبا جدًا".

وزاد "ستكون مباراة مكثفة للغاية، وكلانا يريد الاستحواذ على الكرة، وسنحاول السيطرة بشكل أكبر".

وتطرق إلى ليفاندوفسكي "إنه جيد ومتحمس للغاية، وحصل على راحة في الجولة الماضية، وأعتقد أنها ستكون مباراة مميزة بالنسبة له، وسنحاول إظهار شخصيتنا والتغلب على أحد أفضل الفرق في العالم".

وواصل "رافينيا بالنسبة لي لاعب مهم للغاية، ويعمل كثيرا للفريق، ولدي ثقة كبيرة به، وسيكون مهما في المباراة".

وأردف "مولر لاعب رائع، وكان يحدث الفارق لسنوات عديدة وحتى الآن، وهو يفهم المباراة جيدا، ولا نقوم بمراقبة فردية، وعلينا أن نكون يقظين لجميع لاعبي بايرن ميونخ".

وعما تغير عن الموسم الماضي، ختم "أعتقد أننا غيرنا عقليتنا، واكتسبنا الشخصية، وبالتأكيد الصفقات أضافت الجودة للفريق".