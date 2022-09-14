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مدرب ليفربول: استحقينا المزيد من الأهداف أمام أياكس

تاريخ النشر: 14/09/2022 - 09:15

مدرب ليفربول: استحقينا المزيد من الأهداف أمام أياكس
المدرب الألماني يورغن كلوب (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكر مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن فريقه توجب عليه استيعاب ضرورة إحداث التغييرات في طريقة اللعب من أجل الفوز على أياكس أمستردام (2-1)، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وفاز ليفربول بشق الأنفس في البطولة، حيث انتظر حتى الدقيقة 89 لإحراز هدف الفوز بواسطة لاعبه الكاميروني، جويل ماتيب.

وحصد "الريدز" أول نقاط له في مشواره الأوروبي، بعد خسارته الأسبوع الماضي أمام مضيفه نابولي برباعية مقابل هدف.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "أعتقد أن الجميع يمكن أن يروا أننا فهمنا، وأنه كان علينا أن نحدث تحولًا مختلفًا تمامًا في المباراة. فعل الشبان ذلك. لعبنا الكثير من الأشياء الجيدة ضد مقاومة شديدة القتال. سجلنا الهدف الأول وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، من الركلات الثابتة على وجه الخصوص".

وأضاف "لست متأكدًا من أن هدفهم جاء من فرصتهم الأولى، لكن أياكس لم يكن لديه الكثير. هكذا هو الحال في وضعنا، يمكن أن يحدث أي شيء، لكنها كانت تسديدة رائعة من (محمد) قدوس".

وتابع "إنه مثل اختبار آخر. الجميع يأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح ثم تحصل انتكاسة أخرى. يمكنك أن ترى تأثير ذلك. الضغط قبل الهدف كان أفضل بكثير من الضغط بعد الهدف، ولكن إذا كنا سنضغط، علينا أن نفعل ذلك بالشكل الصحيح".

وعن كشف أياكس لدفاع ليفربول بسهولة شديدة، قال كلوب "يجب أن أشاهد المباراة مرة أخرى. اعتقدت أننا تعاملنا بشكل جيد مع ذلك، في هذه الحالة لا، لكن هذا سيحدث دائمًا في كرة القدم".

وأردف "إذا كان علي (أليسون بيكر) أن يقوم بالتصدي، فقد حدث خطأ ما مسبقًا. أتفهم أننا نتحدث عن تفاصيل صغيرة ولكن الأمر ليس بهذه الأهمية بالنسبة لنا لأنه يتعلق بالتعرض لهجمة، وهو ما يمكن أن يحدث دائمًا، ثم علينا العودة إلى ما كان ينبغي أن نفعل".

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#يورغن كلوب
#ليفربول
#أياكس أمستردام
#دوري أبطال أوروبا

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