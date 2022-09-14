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مونديال قطر: منتخب تونس يتلقى نبأ سارا

تاريخ النشر: 14/09/2022 - 19:53

مونديال قطر: منتخب تونس يتلقى نبأ سارا
اللاعب التونسي يوسف المساكني (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تلقى منتخب تونس نبأ سارا بعدما جرى تأكيد عدم معاناة المهاجم، يوسف المساكني، الذي أصيب على مستوى الركبة في مباراة فريقه العربي أمام أم صلال في الدوري القطري، من قطع في الرباط الصليبي؛ حسب ما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الأربعاء.

وكان المساكني قد أصيب مساء الثلاثاء بركبته اليمنى في الدقيقة 60 من المباراة، بعد تدخل من الخلف أسقطه أرضا، فتلوى من الألم قبل أن ينهض ويضطر مدربه لاستبداله.

غير أن الاتحاد التونسي أكد في بيان أن الفحوصات لم تظهر إصابته بالرباط الصليبي.

وأوضح البيان الذي نشر على موقع "فيسبوك"، أنه "فور وصوله من قطر خضع يوسف المساكني في إحدى المصحات الخاصة بتونس للفحوصات الضرورية لتشخيص الإصابة... وقد كشفت الفحوصات عدم وجود إصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة".

يذكر أن المساكني (31 عاماً) غاب عن مونديال روسيا 2018، بسبب إصابة تعرض لها قبل النهائيات في الدوري القطري.

وكان اسم المساكني (17 هدفا في 84 مباراة دولية) قد ورد الثلاثاء ضمن لائحة من 29 لاعبا أعلنها المدرب جلال القادري، لخوض وديتي جزر القمر والبرازيل في فرنسا في 22 و27 أيلول/سبتمبر الجاري.

وحمل اللاعب الملقب بـ"النمس"، ألوان الملعب التونسي (2007) ثم الترجي بين 2008 و2013، قبل انتقاله إلى قطر حيث دافع عن ألوان الدحيل الذي أعاره إلى أويبن البلجيكي والعربي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.

بودكاست عرب 48

#يوسف المساكني
#مونديال قطر
#كأس العالم
#منتخب تونس

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