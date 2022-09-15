دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يقهر مكابي حيفا وخسارة ثانية ليوفتوس

قهر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي وتغلب عليه بالنتيجة 3 – 1، الليلة الماضية، في مدينة حيفا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما مني يوفنتوس الإيطالي بخسارته الثانية تواليا بسقوطه أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها.

في المباراة الأولى، كان صاحب الأرض البادئ بالتسجيل عبر السورينامي، تغارون شيري، في الدقيقة 24، لكن فريق العاصمة أدرك التعادل بواسطة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (37).

وهو الفريق الـ39 الذي يهز ميسي شباكه في المسابقة القارية العريقة، فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 فريقا).

وسجل سان جيرمان هدفا على الأقل في مبارياته الـ40 الأخيرة في دور المجموعات (108 أهداف) معادلا الرقم القياسي لريال مدريد الإسباني في الفترة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 وأيلول/ سبتمبر 2015 حسب "أوبتا" للإحصاءات.

وحسم سان جيرمان نتيجة المباراة في شوطها الثاني بهدف نجمه الآخر، كيليان مبابي، إثر تمريرة من ميسي (69)، وثالث للمهاجم الدولي البرازيلي، نيمار، إثر تمريرة من لاعب الوسط الدولي الإيطالي، ماركو فيراتي (88).

وهو الفوز الثاني تواليا لباريس سان جيرمان بعد الأول على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2 - 1 في الجولة الأولى، يوم الثلاثاء الماضي، فعزز صدارته للمجموعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام بنفيكا البرتغالي العائد بثلاث نقاط ثمينة من تورينو بفوزه على يوفنتوس 2 - 1.

وبكّر يوفنتوس بالتسجيل، وتحديدا في الدقيقة الرابعة عندما ارتقى الدولي البولندي، أركاديوش ميليك، إلى كرة عرضية للاعب الوسط الأرجنتيني المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي، لياندرو باريديس، وتابعها داخل المرمى.

ونجح بنفيكا في إدراك التعادل في الدقيقة 44 عبر غواو ماريو من ركلة جزاء.

وأنقذ حارس مرمى بنفيكا الدولي اليوناني، أوديسياس فلاخوديموس، مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لميليك (51).

ومنح البرازيلي دافيد نيريس التقدم للفريق البرتغالي بكرة ساقطة (55).

وخاض يوفنتوس مباراة، أمس، في غياب أكثر من لاعب أساسي أبرزهم فيديريكو كييزا والفرنسي أدريان رابيو ومواطنه بول بوغبا وحارس مرماه الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني.

وبات فريق "السيدة العجوز" قريبا من الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2013 - 2014.

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس مباراتيه الأوليين في دور المجموعات في تاريخ مشاركاته في المسابقة.