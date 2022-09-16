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إسبانيا تختتم تحضيراتها لمونديال قطر بمواجهة الأردن

تاريخ النشر: 16/09/2022 - 23:50

إسبانيا تختتم تحضيراتها لمونديال قطر بمواجهة الأردن
لاعبو منتخب إسبانيا (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تختتم إسبانيا تحضيراتها لبطولة كأس العالم "مونديال قطر" المقررة نهاية العام الحالي، بمواجهة ودية مع الأردن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإسباني إن منتخب بلاده الفائز باللقب العالمي عام 2010 "سيلتقي الأردن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في عمان، ضمن لقاء ودي ضد خصم لم يسبق أن واجهه سابقا، وذلك في آخر اختبار قبل بداية كأس العالم في قطر".

وبعد هذا اللقاء الودي، تنتقل إسبانيا إلى الدوحة حيث تبدأ مشوارها في كأس العالم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ضد كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ألمانيا واليابان.

ويتحضر فريق المدرب لويس إنريكي لخوض اختبارين صعبين في آخر جولتين من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا (في سرقسطة) والبرتغال (في براغا) في 24 و27 الحالي.

وتتصدر إسبانيا المجموعة بثماني نقاط من فوزين وتعادلين، وبفارق نقطة أمام البرتغال وأربع أمام تشيكيا، فيما تقبع سويسرا في ذيل المجموعة بثلاث نقاط.

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#منتخب إسبانيا
#منتخب الأردن
#مونديال قطر
#كأس العالم

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