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الدوري الإنجليزي: أرباح هائلة للسيتي وأخرى مفاجئة لنوريتش

تاريخ النشر: 16/09/2022 - 09:50

الدوري الإنجليزي: أرباح هائلة للسيتي وأخرى مفاجئة لنوريتش
لاعبو مانشستر سيتي (Gettyimages)
عرب ٤٨

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي أرباحا هائلة بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز في الموسم المنصرم 2021-2022.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بلوغ إجمالي الجوائز المالية للسيتي نحو 153 مليون جنيه إسترليني الموسم المنصرم.

وجاء ذلك بعدما حصد الفريق السماوي اللقب الرابع في آخر 5 مواسم تحت قيادة المدير الفني، الإسباني بيب غوارديولا.

وحل الوصيف ليفربول في المركز الثاني بالقائمة بحصد ما يزيد عن 151 مليون جنيه إسترليني، يليه توتنهام هوتسبير بـ146 مليون جنيه إسترليني وتشيلسي بـ145.6 مليون جنيه إسترليني.

إلا أن الغريب أن نوريتش سيتي الذي أنهى الموسم في ذيل الترتيب وهبط إلى الدرجة الأدنى، دخل التاريخ بعدما أصبح أول متذيل يحصد 100 مليون جنيه إسترليني من عائدات بطولة البريمييرليغ.

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