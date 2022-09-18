توتنهام يسجل فوزا عريضا على ليستر سيتي

تغلب فريق توتنهام على ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف لاثنين، أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وكانت المباراة متكافئة بين الفريقين في شوطها الأول، إذ افتتح ليستر باب التسجيل من ركلة جزاء نفذها البلجيكي، يوري تيليمانس، بعد مرور 6 دقائق من البداية.

ولم تمض سوى دقيقتين فقط حتى تمكن توتنهام من إدراك التعادل عبر هاري كين، قبل أن يقلب المدافع إيريك داير تأخر فريقه إلى تقدم مستحق بهدف ثان برأسية متقنة في الدقيقة 21.

وضغط ليستر بقوة إلى أن سجل هدفا ثانيا جميلا حمل توقيع جيمس ماديسون الذي استقبل كرة عرضية بتسديدة على الطائر سكنت الزاوية البعيدة عن متناول هوغو لوريس عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، آلت الأفضلية بشكل كامل لمصلحة توتنهام الذي عاد للتقدم بهدف ثالث أحرزه الأوروغوياني، رودريغو بنتاكور، في الدقيقة 47، ليظهر هيونغ مين سون مع حلول الدقيقة 73 ويُضيف هدفا هو الرابع لفريقه والأول له هذا الموسم.

وانفتحت شهية سون للتهديف مع انهيار دفاع ليستر ما أثمر هدفا خامسا غاية في روعة من إمضاء الكوري الجنوبي الذي استقبل كرة خارج حدود جزاء الخصم ثم سددها مقوسة لتستقر في الشباك عند الدقيقة 84.

ومع حلول الدقيقة 86 عاد سون ليزور شباك ليستر بهدف سادس مستغلا تمريرة من بيير إيميل هويبيرغ وضعته في حالة انفراد كامل مع حارس المرمى الذي حاول منع الكرة من دخول شباكه، لكن دون جدوى.

وبات في رصيد توتنهام 17 نقطة صعد بها إلى المركز الثاني مؤقتا، بينما واصل ليستر سيتي نتائجه الكارثية وظل عند نقطة يتيمة أبقته في المركز الأخير.