مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع سكرينيار

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الفوز بخدمات لاعب إنتر ميلان الإيطالي، ميلان سكرينيار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع فريقه في صيف 2023، وهو يرفض كل عروض التجديد حتى الآن.

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سكرينيار بات هدفا رئيسا للفريق السماوي عقب نهاية الموسم، من أجل تعزيز الدفاع.

ولفتت إلى أن مدرب الفريق، بيب غوارديولا، سبق له الشكوى من كثرة الإصابات في خط الدفاع.

وأضافت أنه "رغم ضم مانويل أكانجي من بوروسيا دورتموند في انتقالات الصيف الماضية، لكن غوارديولا يصر على حاجة الفريق لمدافع إضافي".

وينافس مانشستر سيتي على ضم سكرينيار كل من فرق تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير إيطالية، في وقت سابق، إلى أن إدارة الإنتر تغري اللاعب بإمكانية رفع راتبه ليصبح الأعلى أجرا، من أجل التجديد.