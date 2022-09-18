مانشستر يونايتد يسعى إلى ضم لاعب ليستر سيتي

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، يوري تيليمانس، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع فريقه عقب نهاية الموسم الجاري، ويحق له لأي فريق آخر في كانون الثاني/يناير القادم.

وارتبط اسم تيليمانس، بالانتقال لأكثر من نادٍ في الميركاتو الصيفي الماضي، من بينها مانشستر يونايتد وآرسنال.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، طالب بضم 3 لاعبين لتدعيم الفريق في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن تين هاج طلب إحضار ظهير ولاعب وسط مبدع ومهاجم، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن لاعب الوسط المقصود هو تيليمانس.

ومن المحتمل أن يرحب ليستر سيتي ببيع تيليمانس في الميركاتو الشتوي، لتفادي رحيله مجانًا في نهاية الموسم.