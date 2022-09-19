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أنشيلوتي: لم نحسم أي شيء والموسم سيكون مميزا

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 11:21

أنشيلوتي: لم نحسم أي شيء والموسم سيكون مميزا
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أعرب مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بعد الفوز في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية "سعيد جدًا بالفوز بالديربي، وكانت لدينا ميزة بالتقدم بثنائية دون رد، وكنا نعرف كيف ندافع بشكل جيد، وهدفنا كان اللعب عموديا والتحرك بالكرة بين الخطوط، وبهذه الطريقة سجلنا هدفين، وتقبلنا أنه بعد الاستراحة حان الوقت للدفاع وكان ذلك كافيا".

وأضاف "أعتقد أن ما كان ينقصنا في الشوط الثاني هو الطموح، وكان بإمكاننا التهديد في الهجوم قليلا".

وعن رودريغو، قال "هو ذكي جدًا ويعرف كيف يبرز قدراته، وسجل هدفا رائعا، ويمكنه اللعب في أي مركز، ويتعلم بسرعة".

وحول إشراك روديغر، علق "كان الهدف هو تجنب مشاكل بطاقة ميندي، والابتعاد عن خطر اللعب بعشرة لاعبين، وميندي لعب مباراة رائعة".

وواصل "الأمر الجيد الذي حدث مع بداية هذا الموسم، هو أن هذه القائمة من اللاعبين بها تنافسية كبيرة، حتى بدون كريم بنزيمة، اللاعب الأهم في الفريق".

وزاد "بالطبع هناك بعض الأمور التي يمكن تحسينها، هذا أمر طبيعي. ولكن الحقيقة هي أنه لم يكن بإمكاني طلب المزيد من هذا الفريق لقد فزنا بجميع مبارياتنا حتى الآن، وأنا فخور بتدريب هؤلاء اللاعبين".

وأتم "بالنسبة لي أتلتيكو مدريد فريق جيد للغاية، وسيظل يقاتل حتى النهاية، ولم نحسم أي شيء وكل شيء يتغير بسرعة، والموسم سيكون مميزا للغاية خاصة مع كأس العالم".

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 10 نقاط في المركز السابع.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#كارلو أنشيلوتي
#أتلتيكو مدريد
#ديربي مدريد
#الليغا
#الدوري الإسباني

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