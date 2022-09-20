مانشستر يونايتد يستهدف ضم غريزمان

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، الذي يلعب بصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة غريزمان إلى أتلتيكو عقب نهاية الموسم الجاري، إذ أن الأخير يماطل لضمه.

ويتضمن عقد غريزمان مع أتلتيكو شرطا يلزم الفريق المدريدي بشراء عقده مقابل 40 مليون يورو، حال خوضه أكثر من 30 دقيقة في 50% أو أكثر من مباريات الروخي بلانكوس هذا الموسم.

لكن دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، قرر متعمدًا إشراك اللاعب كبديل في معظم المباريات هذا الموسم حتى الآن، لتفادي تنفيذ الشرط، وشراء عقده بمبلغ أقل.

ويراقب وضع غريزمان، وموقف برشلونة من بيعه لأتلتيكو مدريد، استعدادًا للانقضاض عليه.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من عدم قناعة غريزمان بسياسة أتلتيكو مدريد ومشاركته كبديل في معظم الأوقات، مما يؤثر على فرصه في دخول قائمة فرنسا في مونديال قطر، إلا أنه يحب البقاء مع الروخي بلانكوس.

من جهته، يفكر برشلونة في مصلحة النادي فقط، بمعنى أنه إذا تلقى غريزمان عرضًا من فريق غير أتلتيكو، سيرحبون ببيعه.

ويعتمد تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم الفرنسي، على موقف كريستيانو رونالدو، الذي حاول الرحيل في الصيف دون جدوى.

لكن ليس من المستبعد أن يكرر "الدون" محاولاته في انتقالات كانون الثاني/يناير المقبلة، ووقتها سيلجأ الشياطين الحمر لخيار غريزمان.