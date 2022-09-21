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ريال مدريد يعثر على بديل كاسيميرو

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 16:46

ريال مدريد يعثر على بديل كاسيميرو
اللاعب البرازيلي جواو غوميز (Gettyimages)
عرب ٤٨

يسعى فريق ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع بديل للاعبه البرازيلي السابق، كاسيميرو، بعد رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لصالح الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن الفريق الملكي يضع عينه على لاعب وسط فلامنغو، جواو غوميز، ليحل محل كاسيميرو في "سانتياغو برنابيو".

وأضاف التقرير، أن جواو غوميز (21 عاما) لاعب خط وسط دفاعي، مشابه جدا لكاسيميرو، ويتوقع له الكثيرون مستقبلا مذهلا.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد مستعد لدفع 30 مليون يورو، من أجل ضم غوميز، لكنه ليس الفريق الأوروبي الوحيد الذي يتابع اللاعب البرازيلي.

وأشار التقرير، إلى أن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد أيضا يتابعان اللاعب، وعلى استعداد لدفع أموال أكثر من ريال مدريد.

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#ريال مدريد
#جواو غوميز
#كاسيميرو

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