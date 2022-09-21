ماذا اشترط ميسي قبل رحيله عن برشلونة؟

تطرقت تقارير صحفية إلى كواليس المفاوضات التي دارت بين برشلونة الإسباني واللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التي انتهت برحيل الأخير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وغادر ميسي ملعب "كامب نو" في صيف 2021، بعد نهاية عقده وعدم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

وسعى ميسي إلى الرحيل بعد الموسم الصفري في 2020، وتلقي خسارة مروعة من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن والد ميسي والمحامي الخاص به أرسلا بريدًا إلكترونيًا إلى برشلونة في صيف 2020، يتضمن الشروط المطلوبة للموافقة على تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أبرز تلك الشروط، أن تكون مدة التعاقد، حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، على أن يكون القرار في هذا الأمر عائد للاعب وحده، بالإضافة إلى وضع شرط جزائي لرحيله بقيمة 10 آلاف يورو فقط.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي اشترط أيضًا الحصول على نسبة الـ20% التي خُصمت من راتبه خلال أزمة كورونا، مقسمة على موسمين، بواقع 10% في موسم 2021-22، و10% في موسم 2022-23، بفائدة 3% على أي مبلغ متبقي.

كما اشترط ميسي الحصول على مكافأة تجديد عقد بقيمة 10 ملايين يورو، وأن يرتفع المبلغ حال ارتفعت الضريبة.

وأخيرًا، طالب ميسي إدارة برشلونة بتخصيص غرفة في ملعب "كامب نو" لعائلته وكذلك عائلة لويس سواريز، كما طلب أن يتكفل النادي بتخصيص طائرة لنقله وعائلته إلى الأرجنتين في فترة عيد الميلاد.