  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ماذا اشترط ميسي قبل رحيله عن برشلونة؟

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 16:29

ماذا اشترط ميسي قبل رحيله عن برشلونة؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى كواليس المفاوضات التي دارت بين برشلونة الإسباني واللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التي انتهت برحيل الأخير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وغادر ميسي ملعب "كامب نو" في صيف 2021، بعد نهاية عقده وعدم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

وسعى ميسي إلى الرحيل بعد الموسم الصفري في 2020، وتلقي خسارة مروعة من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن والد ميسي والمحامي الخاص به أرسلا بريدًا إلكترونيًا إلى برشلونة في صيف 2020، يتضمن الشروط المطلوبة للموافقة على تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أبرز تلك الشروط، أن تكون مدة التعاقد، حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، على أن يكون القرار في هذا الأمر عائد للاعب وحده، بالإضافة إلى وضع شرط جزائي لرحيله بقيمة 10 آلاف يورو فقط.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي اشترط أيضًا الحصول على نسبة الـ20% التي خُصمت من راتبه خلال أزمة كورونا، مقسمة على موسمين، بواقع 10% في موسم 2021-22، و10% في موسم 2022-23، بفائدة 3% على أي مبلغ متبقي.

كما اشترط ميسي الحصول على مكافأة تجديد عقد بقيمة 10 ملايين يورو، وأن يرتفع المبلغ حال ارتفعت الضريبة.

وأخيرًا، طالب ميسي إدارة برشلونة بتخصيص غرفة في ملعب "كامب نو" لعائلته وكذلك عائلة لويس سواريز، كما طلب أن يتكفل النادي بتخصيص طائرة لنقله وعائلته إلى الأرجنتين في فترة عيد الميلاد.

بودكاست عرب 48

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يعثر على بديل كاسيميرو
ريال مدريد يعثر على بديل كاسيميرو

2022-09-21

كريستيانو يتفوق على ميسي في سباق جديد
كريستيانو يتفوق على ميسي في سباق جديد

2022-09-20

استبعاد منتخب روسيا من تصفيات كأس أوروبا 2024
استبعاد منتخب روسيا من تصفيات كأس أوروبا 2024

2022-09-20

الأكثر قراءة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

2022-09-20
السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

2022-09-20

"ما لم تتعامل" السلطة مع التصعيد: الاحتلال "قريب" من تنفيذ عملية واسعة في الضفة

2022-09-20
جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

2022-09-20
بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

2022-09-20