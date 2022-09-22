دوري الأمم ألأوروبية: دايكس يقود إسكتلندا على أوكرانيا

تصدرت إسكتلندا مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما سجل البديل ليندون دايكس، هدفين في الفوز 3-صفر على أوكرانيا، وأضاف القائد جون ماكغين هدفا آخر، في ملعب هامبدن بارك، مساء أمس، الأربعاء.

وسجل دايكس هدفين من ضربتي رأس في غضون سبع دقائق بعدما وضع ماكغين إسكتلندا في المقدمة بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الدقيقة 70.

ورفعت إسكتلندا رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات في المجموعة الأولى بالدرجة الثانية، بينما تحتل أوكرانيا المركز الثاني بسبع نقاط.

دايكس يحتفل بأحد أهدافه في مرمى أوكرانيا (Getty Images)

وسيطرت إسكتلندا، التي خسرت المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم أمام أوكرانيا في حزيران/ يونيو الماضي، على المباراة، بعد بداية باهتة، وكاد رايان كريستي وستيوارت أرمسترونغ أن يمنحا أصحاب الأرض تقدما مستحقا.

وأهدرت إسكتلندا عدة فرص في الشوط الثاني، أبرزها عبر أرمسترونغ بتسديدة من مدى قريب، وبعدها اصطدمت محاولة تشي آدامز بإطار المرمى قبل أن يحسم ماكغين ودايكس الفوز والثلاث نقاط لأصحاب الأرض.

وتستضيف إسكتلندا منتخب أيرلندا يوم السبت المقبل، بينما تحل أوكرانيا ضيفة على أرمينيا.