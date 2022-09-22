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كانافارو مدربا لبنيفنتو بدوري الدرجة الثانية الإيطالي

تاريخ النشر: 22/09/2022 - 09:02

كانافارو مدربا لبنيفنتو بدوري الدرجة الثانية الإيطالي
(Getty Images)
عرب ٤٨

سيقود قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2006، المدافع السابق، فابيو كانافارو، ناديا في أوروبا لأول مرة بعد تعيينه مدربا لبنيفنتو المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

واعتزل المدافع السابق لريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2006 بعد أن ساعد إيطاليا في الفوز بكأس العالم في ذلك العام، اللعب عام 2011.

وعمل كانافارو مساعدا للمدرب في الأهلي الإماراتي، قبل أن يصبح مدربا لفريق قوانغتشو بالدوري الصيني الممتاز ثم النصر السعودي. كما قضى فترة قصيرة كمدرب لمنتخب الصين في عام 2019.

وأعلن بنيفنتو، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي موسم 2020-2021 ويحتل حاليا المركز 13 في الدرجة الثانية، تعيين المدرب البالغ من العمر 49 عاما عبر حسابه على تويتر الليلة الماضية.

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#فابيو كانافارو
#منتخب إيطاليا
#الدوري الإيطالي
#الكرة الذهبية

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