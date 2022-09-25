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ريال مدريد يسعى لضم مدافع الإنتر في الصيف

تاريخ النشر: 25/09/2022 - 21:50

ريال مدريد يسعى لضم مدافع الإنتر في الصيف
اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع مدافع إنتر ميلان الإيطالي، ميلان سكرينيار، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب السلوفاكي عقب نهاية الموسم الجاري، وسيكون من حقه التفاوض مع أي فريق ابتداء من الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد وجه أنظاره إلى سكرينيار ويستهدف ضمه عبر صفقة مجانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار اتخذ بالفعل قرار الرحيل عن صفوف الإنتر، ولن يوقع على عقد جديد.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان سيحاول مجددا ضم سكرينيار في كانون الثاني/يناير القادم، لكن إنتر لن يسمح برحيله بأقل من 70 مليون يورو.

وسبق أن حاول سان جيرمان ضم سكرينيار في الصيف، لكن إنتر أوقف الصفقة عقب فشل التعاقد مع جليسون بريمر الذي انتقل إلى يوفنتوس.

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#ريال مدريد
#ميلان سكرينيار
#إنتر ميلان
#باريس سان جيرمان

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