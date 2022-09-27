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برشلونة يحدد حجم إصابة دي يونغ وديباي

تاريخ النشر: 27/09/2022 - 10:02

برشلونة يحدد حجم إصابة دي يونغ وديباي
اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق برشلونة الإسباني إلى طبيعة الإصابة التي لحقت بلاعبيه الهولنديين فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي.

وجاء في بيان للفريق الكاتالوني، أن "الثنائي دي يونغ وديباي تعرضا للإصابة في عضلة الفخذ اليسرى".

وأشار إلى أن دي يونغ يعاني من تمدد في وتر الفخذ الأيسر، فيما يعاني ديباي من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر.

وأضاف أنه سيتقرر موعد عودة الثنائي للملاعب حسب مدة التعافي.

وكان اللاعبان قد تعرضا للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخب هولندا في دوري أمم أوروبا.

ومما يذكر أن دي يونغ وديباي انضما إلى مصابي برشلونة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والتي شهدت إصابة الثنائي جوليس كوندي ورونالدو أراوخو.

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#فرينكي دي يونغ
#ممفيس ديباي
#برشلونة

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