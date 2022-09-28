آرسنال يتمسك بالتعاقد مع لاعب أستون فيلا

أبدى آرسنال الإنجليزي تمسكه بالتعاقد مع أحد لاعبي أستون فيلا بعدما سبق وأن حاول الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويشكو مدرب "المدفعجية"، ميكيل أرتيتا، من الغياب المتكرر للاعبه، توماس بارتي، بسبب الإصابة، وهو يبحث عن ضم بديل عالي الجودة لتعويضه.

ويسعى آرسنال إلى إقناع أستون فيلا من أجل الاستغناء عن خدمات البرازيلي، دوغلاس لويز، في العام الجديد بمقابل مالي حتى لا يخسره بشكل مجاني عقب نهاية الموسم بعد نهاية عقده.

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن"، فإنه من المرجح أن يقدم آرسنال عرضا قيمته أقل من 23 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي كان النادي على استعداد لدفعه لأستون فيلا قبل أربعة أسابيع فقط، علما بأن لويز رفض كل جهود النادي لتمديد عقده.

ويعتقد آرسنال أن عرض 15 مليون جنيه استرليني، سيكون معقولا للاعب لم يكلف فيلا سوى 12.5 مليون جنيه استرليني، عندما انضم إليه من مانشستر سيتي في عام 2019.

ومن المعروف أن لويز الذي بالكاد ظهر في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب ستيفن جيرارد هذا الموسم، بات حريصا على الانتقال إلى ملعب الإمارات، بفضل العلاقة الجيدة التي تربطه بالمدرب أرتيتا، منذ أن كان الأخير مساعدا لغوارديولا في السيتي.