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ليفاندوفسكي يفاجئ برشلونة!

تاريخ النشر: 28/09/2022 - 21:29

ليفاندوفسكي يفاجئ برشلونة!
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

فاجأ النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، فريقه برشلونة الإسباني بعدما عاد إلى التدريبات في يوم إجازته.

ومنح مدرب الفريق الكاتالوني، تشافي هيرنانديز، لاعبيه الذين تدربوا يومي الإثنين والثلاثاء، إجازة من تدريب الأربعاء ومن بينهم ليفاندوفسكي العائد من التوقف الدولي.

وحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي ذهب بمفرده إلى المدينة الرياضية لبرشلونة الأربعاء، من أجل خوض التدريبات قبل العودة لاستكمال الليغا.

ونشر ليفاندوفسكي صورته من التدريب على حسابه في "إنستغرام"، إذ كتب عليها "لا أعذار في أيام الإجازة، إنه وقت التدريب".

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفاندوفسكي مثال كامل على الالتزام والاحترافية، رغم أنه خاض مباراتين رفقة منتخب بلاده يوم الخميس ضد منتخب هولندا والأحد أمام منتخب ويلز.

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#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة
#تشافي هيرنانديز

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