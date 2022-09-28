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يوفنتوس يسعى للاستغناء عن عدد من لاعبيه

تاريخ النشر: 28/09/2022 - 10:17

يوفنتوس يسعى للاستغناء عن عدد من لاعبيه
لاعبو يوفنتوس (Gettyimages)
عرب ٤٨

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي إلى الاستغناء عن عدد من لاعبيه من أجل تعويض الخسائر المالية التي يعاني منها.

وبلغت خسائر يوفنتوس المالية 246 مليون دولار، خلال العام المالي المنتهي في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن إدارة اليوفي تفكر في السماح لأصحاب الرواتب العالية مثل أنخيل دي ماريا وخوان كوادرادو وأدريان رابيوت وأليكس ساندرو بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار إلى أن نية يوفنتوس تهدف أيضا لتغيير إستراتيجية الصفقات والتعاقدات الجديدة، مع التركيز على جلب المواهب الشابة من خلال أكاديمية النادي للعب مع الفريق الأول.

وأوضح التقرير، أن الهدف من ذلك هو السماح بتخفيض الأجور، وهو ما بدأه يوفنتوس بالفعل من خلال سحب عرض تجديد عقد باولو ديبالا، والرحيل مجانا هذا الصيف.

في الوقت ذاته، جمد النادي مفاوضاته مع كوادرادو، بعد طلبه 5 ملايين يورو كراتب في الموسم لتوقيع عقد جديد، في حين أن رابيوت وأليكس ساندرو في طريقهما للرحيل بشكل مجاني، عقب انتهاء هذا الموسم.

الأمر نفسه بالنسبة لدي ماريا، والذي وقع عقدا مدته موسما واحدا براتب سنوي وصل إلى 7.5 مليون يورو.

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#يوفنتوس

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