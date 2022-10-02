ميسي يستعيد سلاحا مميزا مع سان جيرمان

استعاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سلاحا مميزا فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأحرز ميسي هدف سان جيرمان الأول في مرمى نيس من ركلة حرة، بعد مرور 29 دقيقة من مباراة الفريقين، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" أن هذا الهدف هو رقم 60 لميسي من ركلة حرة والأول له من هذا النوع بقميص بي إس جي، بعد 50 هدفا مع برشلونة و9 أهداف مع الأرجنتين.

كما لفتت شبكة سكواكا إلى أن ليونيل ميسي يعد أكثر اللاعبين تسجيلا من كرة ثابتة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ موسم 2018/2017 برصيد 21 هدفا.

ورفع ميسي رصيده إلى 5 أهداف في 9 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم.