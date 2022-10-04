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ماذا قال هالاند عن محمد صلاح؟

تاريخ النشر: 04/10/2022 - 20:50

ماذا قال هالاند عن محمد صلاح؟
هالاند وصلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

رأى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، الذي لمع بريقه منذ بداية الموسم أن اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني من أفضل الأفارقة الذين لعب ضدهم في مسيرته حتى الآن.

وأحرز هالاند 14 هدفا في 8 مباريات خاضها رفقة الفريق السماوي، وهو يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر هالاند في تصريحات لإذاعة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية "أعتقد أن أشرف حكيمي عندما كان في دورتموند، ورياض محرز مع مانشستر سيتي حاليا، من أفضل اللاعبين الذي جاورتهم".

وأضاف حول أفضل اللاعبين الأفارقة الذين واجههم "لعبت ضد ليفربول، لذا فإن ساديو ماني لاعب جيد جدا، ومحمد صلاح أيضا، فهو مذهل، وكذلك كاليدو كوليبالي".

وختم "لكن ربما يكون صلاح وماني هما أفضل من لعبت ضدهم (أفارقة)".

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#إيرلينغ هالاند
#محمد صلاح
#ساديو ماني

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