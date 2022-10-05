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إنتر ميلان يسعى لإغلاق الباب أمام باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 21:57

إنتر ميلان يسعى لإغلاق الباب أمام باريس سان جيرمان
اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار (Gettyimages)
عرب ٤٨

يسعى إنتر ميلان الإيطالي إلى قطع الطريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، من خلال الإبقاء على لاعبه السلوفاكي، ميلان سكرينيار، وتوقيعه على عقد جديد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين اللاعب والفريق عقب نهاية الموسم الجاري، وبعد ذلك سيكون من حق سكرينيار التفاوض والتوقيع مجانا مع أي فريق بداية من كانون الثاني/يناير القادم.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن "إنتر ميلان حدد موعدا لعقد لقاء جديد مع وكيل لاعبه ميلان سكرينيار، الأسبوع القادم، من أجل التقدم بعقد جديد له".

وأضاف رومانو "أراد باريس سان جيرمان، التوقيع مع سكرينيار في الصيف الماضي، ولا زالوا يحاولون التعاقد معه".

وقالت تقارير إن راتب سكرينيار الحالي مع إنتر يبلغ 3.2 مليون يورو، بينما يعرض عليه سان جيرمان 7.5 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت تبلغ 1.5 مليون يورو.

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#إنتر ميلان
#ميلان سكرينيار
#باريس سان جيرمان

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