ريال مدريد يستهدف ضم لاعب بوروسيا دورتموند

يسعى ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع أحد لاعبي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى الريال اهتمامه بضم اللاعب جود بيلينغهام الذي يجيد اللعب في جميع المراكز وسط الملعب، إلى جانب تحريك اللعب لكل من يتواجد في جواره.

وأشارت صحيفة "ماركا"، إلى أن الفريق الملكي قادر على ضم بيلينغهام مقابل 100 مليون يورو عقب نهاية الموسم الجاري.

ووصل بيلينغهام إلى مرحلة النضج في سن مبكر، بعمر 19 عامًا، كما أنه يرتدي شارة قيادة فريق كبير مثل دورتموند.

ورفض بيلينغهام، التوقيع لأندية البريمييرليغ مفضلًا الرحيل للخارج بعمر 17 عامًا، ليظهر تطوره الحالي، صحة قراره.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم منطقة صناعة اللعب بضم جود بيلينغهام، الذي يجيد أيضًا الدفاع ويتمتع بالسرعة.

وبعد أن اعتمد ريال مدريد على الثلاثي لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو لفترة طويلة، يرغب الملكي في بناء وسط ميدان جديد يستمر لعقد من الزمان.