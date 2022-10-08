مبابي الأعلى دخلا متخطيا كريستيانو وميسي

تخطى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، زميله ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما أصبح صاحب أعلى دخل بين لاعبي كرة القدم؛ وفقا لمجلة "فوربس".

وكان ميسي وكريستيانو يهيمنان على المركز الأول منذ العام 2014، إلا أن تعاقد مبابي الجديد مع سان جيرمان، جعله يتخطى زميله بالفريق ونجم مانشستر يونايتد.

وكان مبابي مرشحا للانتقال إلى ريال مدريد، عندما كان عقده مع سان جيرمان بصدد الانتهاء بنهاية الموسم الماضي، إلا أنه في النهاية وافق على تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات في أيار/مايو الماضي.

وتأخذ قائمة صاحب أعلى دخل في الحسبان، ما يكسبه اللاعب خارج الملعب أيضا، ولدى مبابي عقود رعاية ليست بالقليلة، كما أنه بدأ إنشاء شركة الإنتاج الخاصة به في العام الماضي "زيبرا فالي".

وجاء ميسي ورنالدو في المركزين الثاني والثالث، حيث يواصلان تحقيق أرباح ضخمة مع اقتراب مسيرتيهما من النهاية، بينما جاء نيمار، لاعب سان جيرمان في المركز الرابع.

وبالإضافة إلى رونالدو، يمثل الدوري الإنجليزي الممتاز 3 لاعبين هم محمد صلاح (المركز الخامس) وثنائي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند (السادس) وكيفين دي بروين (العاشر).

وضمت القائمة لاعبين فقط من الدوري الإسباني هما مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (السابع) ولاعب ريال مدريد إيدين هازارد (الثامن) بالإضافة إلى نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا في المركز التاسع رغم تركه اللعب في أوروبا وانتقاله للعب في اليابان منذ عام 2018.