كلوب: آمل عودة مستوى صلاح.. نحن على وشك الانفجار

أعرب مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن أمله في عودة فريقه والنجم المصري، محمد صلاح، إلى أفضل مستوى قريبا.

وذكر كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت"، أنه "بالنسبة لصلاح، آمل أن يكون وضعه مثل الفريق، فنحن على وشك الانفجار".

وأضاف "حتى عندما لا تكون أرقام صلاح التهديفية جنونية، فإن مساهماته في إحراز الأهداف تكون جيدة".

وتابع "لا أحد يستطيع استيعاب مع يفعله هالاند.. إن ما يفعله جنوني. إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي ويجب ألا نقارنه بأي شخص (صلاح) حاليا".

وواصل "مو يريد أن يسجل الأهداف دائمًا وبشغف، وإذا نظرت إليه بعد 20 عاما، سيكون بنفس الحال".

وأكمل "أنا متأكد من أن مشجعي آرسنال سعداء للغاية بالموقف الذي يجدون أنفسهم فيه الآن".

وختم "ربما يكون هناك تشابه مع الوقت الذي توليت فيه قيادة ليفربول. إن آرسنال فريق كبير وقد خضنا مباريات كبيرة ضدهم، والآن هم مستعدون للتقدم خطوة جديدة في المنافسة".