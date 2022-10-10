تشيلسي يحسم مصير لاعبه مونت

حسم تشيلسي الإنجليزي موقفه من استمرار لاعبه، ماسون مونت، الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم القادم، حيث لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، فإن إدارة "البلوز" تعتبر مونت عنصرا لا غنى عنه في "ستامفورد بريدج"، وترغب في إبرام عقد جديد.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي بدأ مفاوضاته مع مونت بالفعل، ومن المتوقع أن يتوصل لاتفاق معه، لكن الأمر سيأخذ بعض الوقت.

جدير بالذكر أن مونت، أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في البقاء ضمن صفوف البلوز، وأكد أنه حقق حلمه باللعب للفريق الأول للنادي اللندني.