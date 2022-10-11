تشيلسي يفقد 3 لاعبين أمام ميلان

يفتقد فريق تشيلسي الإنجليزي إلى ثلاثة من لاعبيه في المباراة أمام آيه سي ميلان الإيطالي والمقررة مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف ميلان نظيره تشيلسي على ملعب "سان سيرو"، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت مباراة الجولة الثالثة عن فوز تشيلسي على ميلان بثلاثية نظيفة على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويغيب عن قائمة تشيلسي كل من اللاعبين ويسلي فوفانا ونغولو كانتي وحكيم زياش.

وفيما يلي قائمة لاعبي تشيلسي للمباراة:

كيبا أريزبالاجا، جورجينيو، تياغو سيلفا، كوفاسيتش، أوباميانغ، بوليسيتش، روبن لوفتس تشيك، ماركوس بيتينيلي، تشالوباه، إدوارد ميندي، سترلينغ، أرماندوا بروخا، مونت، دينيس زكريا، بن تشيلويل، جالاجر، ريس جيمس، كوليبالي، أزبيليكويتا، كاي هافيرتز، تشوكوميكا وكوكوريلا.