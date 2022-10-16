محمد صلاح يقود ليفربول لهزيمة مانشستر سيتي

قاد النجم المصري، محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح "الريدز" عند الدقيقة 76 من عمر المباراة:

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

ربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، لم تشهد فرصا من كلا الطرفين، مع محاولة ليفربول لمنع مانشستر سيتي من فرض سيطرته، عن طريق الضغط، الأمر الذي سبب بعض الإرباك لمدافعي الفريق الضيف.

وجاءت أولى فرص اللقاء بالدقيقة 15، عندما ارتدت تسديدة مهاجم سيتي إيرلينغ هالاند من الدفاع، لتصل الكرة إلى فيل فودين الذي ذهبت محاولته إلى المصير ذاته، ليلتقط زميله الألماني إلكاي غوندوغان الكرة، ويطلق تسديدة أنقذها حارس ليفربول أليسون بيكر.

(Gettyimages)

وكاد ليفربول يفتتح التسجيل في الدقيقة 21، عندما أرسل هارفي إليوت كرة عرضية، وصلت إلى غير المراقب ديوغو جوتا الذي استقرت محاولته الضعيفة بين يدي الحارس إيدرسون.

وواصل ليفربول ضغطه، حيث أرسل الظهير الأيمن جيمس ميلنر، كرة عرضية خطيرة، أبعدها إيدرسون، لتتهادى الكرة أمام الظهير الأيسر أندي روبرتسون الذي سدد بيساره فوق المرمى بالدقيقة 24.

ومرر هالاند الكرة إلى فودين الذي لم يستطع خلق المساحة اللازمة للتسديد، ليهديها إلى برناردو سيلفا الذي سدد من مشارف منطقة الجزاء بجانب المرمى بالدقيقة 31.

(Gettyimages)

ووصلت كرة مدافع مانشستر سيتي ناثان أكي إلى زميله هالاند الذي أطلق تسديد سيطر عليها الحارس أليسون في الدقيقة 33، وبعدها بدقيقتين، ارتدت تمريرة من صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين إلى هالاند، الذي علت رأسيته المرمى.

وفي الدقيقة 40، بذل دي بروين جهدا مميزا في الناحية اليمنى، قبل أن يرفع كرة عرضية، قابلها هالاند برأسية في أحضان أليسون.

وبعد خمس دقائق على مرور الشوط الثاني، انفرد صلاح بمرمى سيتي إثر تمريرة من زميله روبرتو فيرمينو، لكنه آثر التسديد بدلا من التمرير لزميله جوتا، ليبعد إيدرسون انفراده بأطراف أصابعه.

(Gettyimages)

وألغى الحكم، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، هدفا لسيتي أحرزه فودين في الدقيقة 55، لوجود مخالفة على هالاند في لقطة بناء الهدف.

وأربكت هجمة مرتدة دفاع سيتي، لتصل الكرة إلى صلاح، الذي رفعها بذكاء على رأس جوتا الذي علت رأسيته العارضة رغم وقوفه في مكان مريح بالدقيقة 56.

وفي الدقيقة 64، لعب الحارس أليسون دورا بطوليا في إبعاد محاولة جديدة من هالاند إثر تمريرة من غوندوغان.

وخلق صلاح لنفسه المساحة في الجناح الأيمن، قبل أن يسدد بيساره كرة مرت بجوار القائم البعيد في الدقيقة 70.

وتمكن ليفربول أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 76، عندما أرسل الحارس أليسون كرة سريعة للأمام، سيطر عليها صلاح بعد تخلصه من رقابة كانسيلو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وكاد ليفربول يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 77، عدما انطلق البديل داروين نونيز بالكرة، قبل أن يسدد بعيدا عن المرمى.

وتلقى مدرب ليفربول يورغن كلوب البطاقة الحمراء، قبل 5 دقائق على النهاية لاعتراضه على عدم احتساب مخالفة لصلاح بعد التحام مع برناردو سيلفا.

وآثر البديل فابيو كارفاليو التقدم بالكرة والتسديد بدلا من التمرير لصلاح أو جوتا، ليهدر فرصة تعزيز التقدم على ليفربول بالدقيقة 87.

وأهدر نونيز انفرادا أمام مرمى سيتي في الوقت بدل الضائع، قبل أن يتوقف الوقت بعد سقوط جوتا مصابا، لتمر بقية الدقائق دون خطورة.