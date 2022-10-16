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مدرب ليفربول: أفضل أن يحصل غوارديولا على أجازة 4 سنوات!

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 09:10

مدرب ليفربول: أفضل أن يحصل غوارديولا على أجازة 4 سنوات!
غوارديولا وكلوب (Gettyimages)
عرب ٤٨

تحدث مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام مانشستر سيتي والمقرر لها اليوم، الأحد، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول انتهاء عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي، قال كلوب "أفضل أن يحصل بيب على إجازة لمدة 4 سنوات. أنا جاد بنسبة 100%. لقد كان الحل المفضل لدي أن يكون بيب في إجازة خلال السنوات الأربع الماضية!".

وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا أعرف كم مرة يجب قول ذلك.. بيب أفضل مدرب في العالم ويثبت ذلك في كل وقت وكل يوم. إنه أمر استثنائي حقًا ما يفعلونه وأنا أحترم ذلك".

وزاد "لن أفتقد المنافسة بيننا! (في حالة حصول غوارديولا على إجازة) لقد أخبرني عندما لا نكون مسؤولين عن أي نادٍ، سنجلس معًا".

وواصل "يمكننا القيام بذلك ولكن إذا كنت أعمل، بينما هو في إجازة، سأذهب إليه ونتحدث دون أي مشكلة".

وأكمل "أنا شخص سعيد بالمنافسة مع غوارديولا، وليس لدي مشكلة مع هذا الوضع".

وأردف "تنافس فيدرر ونادال على أعلى مستوى وهما صديقان. أنا وبيب لسنا أفضل أصدقاء لأننا لا نعرف بعضنا البعض، لكنني أحترمه كثيرًا، وأعلم أنه يحترم ما نقوم به. لسنا بحاجة لخسارة الاحترام لمجرد أننا منافسان".

وختم "في جميع المباريات، أود القول إن لدينا علاقة جيدة دون أن نلتقي. كنا متنافسين ولكننا نجحنا حتى الآن في التخلص من أي أشياء سيئة".

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#يورغن كلوب
#بيب غوارديولا
#ليفربول
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي

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