بنزيمة يتوّج بجائرة الكرة الذهبية

توّج نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، مساء الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2022 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

وتفوق بنزيمة على العديد من اللاعبين المرشحين للجائزة بينهم المصري محمد صلاح، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والسنغالي ساديو ماني، والبلجيكي كيفين دي بروين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتوّج بها بنزيمة بالكرة الذهبية، سيما وأن الجائزة السابقة توّج بها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للمرة السابعة في مسيرته.

زيدان يسلّم بنزيمة الكرة الذهبية (Gettyimages)

وتسلم بنزيمة الفائز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في صفوف ريال مدريد، ودوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا، جائزته من مواطنه ومدربه السابق زين الدين زيدان الفائز بها عام 1998.

وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

بوتياس تتسلم الجائزة (Gettyimages)

وتوّجت نجمة برشلونة، الإسبانية أليكسيا بوتياس، بجائزة أفضل لاعبة في العالم عن العام 2022، بعدما سبق وأن حصدتها العام الماضي أيضا.

وتفوقت بوتياس على العديد من اللاعبات مثل سلمى باشا ولوسي برونز وسام كير وأليكس مورجان.

ليفاندوفسكي يتسلم جائزة جيرد مولر (Gettyimages)

وفاز نجم برشلونة الإسباني، ليفاندوفسكي، بجائزة جيرد مولر المستحدثة لأفضل هداف على مستوى الأندية والمنتخبات، وذلك بعد تسجيله 57 هدفا في الموسم الماضي مع فريقه السابق بايرن ميونخ ومنتخب بلاده بولندا.

ومما يذكر أن ليفاندوفسكي حصد الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، خلال آخر موسمين.

ماني يتوّج بجائزة سقراط (Gettyimages)

وحصد نجم بايرن ميونخ الألماني، ساديو مي، جائزة سقراط المستحدثة والمخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية.

وجرى مكافأة ماني للقيام باستثمارات كبيرة لتطوير مسقط رأسه قرية بامبالي جنوب السنغال، حيث شجع بشكل خاص على المساواة بين الفتيات والفتيات في ممارسة كرة القدم، كما ساهم أيضًا بتمويل مستشفى في قريته.

خلال تسلم ثنائي السيتي جائزة فريقهما (Gettyimages)

وكانت جائزة أفضل فريق على مستوى العالم عن الموسم الماضي 2021-2022 من نصيب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتسلم الجائزة كل من لاعبي السيتي كيفين دي بروين والحرس إيديرسون إلى جانب المدير التنفيذي للفريق، فيران سوريانو، مقبل الأسطورة البرتغالية، لويس فيغو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، بالإضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كورتوا عند تسلمه الجائزة (Gettyimages)

ونال حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم عن الموسم الماضي 2021-2022.

وقدم كورتوا مستويات رائعة في الموسم الماضي، وكان أحد أهم أسباب تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ونال كورتوا الجائزة بعد تفوقه على العديد من حراس المرمى بينهم مانويل نوير (بايرن ميونخ) وأليسون بيكر (ليفربول) وياسين بونو (إشبيلية).

جافي يحصد جائزة أفضل لاعب شاب (Gettyimages)

وقدمت جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما عن الموسم الماضي لنجم وسط برشلونة، جافي (18 عاما)، متفوقا على العديد من النجوم الشباب بينهم كريم أديمي وبوكايو ساكا وإدواردو كامافينغا وجمال موسيالا.

يذكر أن نجم برشلونة الآخر، بيدري، هو من توّج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي، وسلم الجائزة هذا العام لزميله بحضور الظاهرة البرازيلية رونالدو.