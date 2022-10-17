صلاح يدخل تاريخ البريمييرليغ: سنقاتل من أجل التتويج باللقب

قال نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، إن فريقه سيقاتل من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم من البداية السيئة في الموسم الجاري.

وقاد صلاح فريقه إلى تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بهدف يتيم، مساء الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ11 من الدوري.

وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ البريمييرليغ، ينجح في تسجيل 100 هدف على الأقل بالقدم اليسرى، وذلك بعد روبي فاولر الذي أحرز 105 أهداف.

فيما قالت شبكة "سكواكا" إنه "لا يوجد سوى اثنين من اللاعبين تمكنا من التسجيل في 4 مباريات متتالية على أرضهما أمام مانشستر سيتي في البريمييرليغ، وهما جيمي فلويد هاسيلبانك وصلاح".

كما بات صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في حقبة البريمييرليغ بقميص ليفربول برصيد 121 هدفا، متخطيا ستيفن جيرارد بـ120 هدفا، وخلف روبي فاولر بـ128 هدفا.

وذكر صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة "لا يجب أن نفكر في التتويج باللقب في الوقت الراهن، بالطبع شخصيا أحب اللعب دائما من أجل اللقب".

وأضاف "في تفكيري سنقاتل من أجل التتويج باللقب، ولكن علينا التركيز بصورة أكبر، والتعامل مع مباراة مباراة في الوقت الراهن".

وتابع: "لا يجب أن نشعر بالمزيد من الضغوطات بسبب وجود فارق كبير بيننا وبين صاحبي المركز الأول والثاني، ولكن بالطبع سنلعب من أجل اللقب".

وأكمل "كلاعبين وكفريق، يجب أن نتواجد في مركز أفضل، اللاعبون يشعرون بالإثارة عقب الانتصار، هذا يمنحنا دفعة للمباريات التالية".

وواصل صلاح "هذا الخصم صعب دائما بالنسبة لنا سواء على أرضنا أو خارج ملعبنا، ولكن الأمر الأهم هو حصد النقاط الثلاث".

وأشار "مركزنا ليس الأفضل، وهذه فقط مباراة واحدة وعلينا المواصلة، ونأمل أن يمنحنا ذلك الانتصار المزيد من الثقة".

وأردف "لا أشعر بالقلق عندما نتحصل على الفرص، إذا أهدرت فرصة فلا بأس، فستأتي فرصة أخرى، أشعر بالقلق فقط عندما لا توجد الكثير من الفرص".

وأتم "بالأمس خلقنا العديد من الفرص، وعندما أهدرت الفرصة الأولى احتفظت بالهدوء، كنت أعلم بأن الفرصة الثانية ستأتي، فقط حاولت التحلي بالتركيز وأن أضع الكرة في الشباك".