بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم نجم يوفنتوس

حسم بايرن ميونخ الألماني موقفه من التعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، إن مهاجم يوفنتوس، الصربي دوسان فلاهوفيتش، ارتبط في الفترة الأخيرة بالانضمام إلى بايرن الذي يبحث عن تعزيز الخط الأمامي بمهاجم صريح في الميركاتو القادم.

وأضافت أن النادي الألماني لن يكون مهتما بشراء فلاهوفيتش في كانون الثاني/يناير المقبل، موضحة أن مسؤولي بايرن ميونخ يرون أن سعر مهاجم السيدة العجوز مرتفع للغاية مقارنة بأدائه على أرض الملعب.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت تبلغ القيمة السوقية لمهاجم يوفنتوس 85 مليون يورو.

وتابعت أنه في المقابل أيضا، لم يعبر فلاهوفيتش في الوقت الحالي عن رغبته في الرحيل عن صفوف البيانكونيري، بعدما لعب لمدة عام مع الفريق.

جدير بالذكر أن دوسان فلاهوفيتش أحرز 6 أهداف بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ليتصدر جدول ترتيب الهدافين بالتساوي مع ماركو أرناتوفيتش وشيرو إيموبيلي.