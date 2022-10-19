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يوفنتوس يستهدف ضم لاعب من الدوري الألماني

تاريخ النشر: 19/10/2022 - 23:54

يوفنتوس يستهدف ضم لاعب من الدوري الألماني
لاعبو يوفنتوس (Gettyimages)
عرب ٤٨

تخطط إدارة يوفنتوس للتعاقد مع أحد المواهب الشابة في الملاعب الألمانية خلال الفترة القادمة.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن اليوفي يسعى إلى التعاقد مع لاعب وسط ماينز الألماني، مارسيل كاليمبا.

ويبلغ اللاعب البولندي 17 عاما من العمر، وما زال يلعب ضمن صفوف فريق ماينز تحت 19 سنة، إلا أنه يصنف ضمن أبرز المواهب في ألمانيا.

ويرغب النادي الإيطالي في سرعة إنجاز الصفقة، خصوصا في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة أندية أخرى في ضمه.

ويرى البعض أن لاعب ماينز يتشابه مع نجم إنتر ميلان، نيكولو باريلا، والذي يعد أحد أبرز الأسماء في الدوري الإيطالي.

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#يوفنتوس
#مارسيل كاليمبا

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