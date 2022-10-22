صفقة هالاند تتخطى حاجز المليار إسترليني

قد يصبح نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، أول لاعب في تاريخ كرة القدم تتخطى صفقة انتقاله حاجز المليار جنيه إسترليني؛ حسب ما قالت وكيلة أعماله رافاييلا بيمينتا.

وانتقل هالاند إلى السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 51 مليون و200 ألف إسترليني (حوالي 60 مليون يورو).

وحقق هالاند بداية رائعة مع الفريق السماوي، حيث أحرز 9 أهداف في أول 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصد لقب هاتريك 3 مرات في المسابقة.

وأحرز هالاند 15 هدفا في أول 10 مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ولدى سؤالها عن سعره، ذكرت بيمينتا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالي "مليار جنيه إسترليني، هذا ما أعتقده".

وأضافت "إذا وضعت سويا قيمته الكروية وقيمة صورته وقيمة رعايته ستكون مليار إسترليني بالتأكيد".

وأشارت إلى أنه "من الطبيعي أيضا المقارنة بين هالاند ومبابي، أعتقد أن الأول سيكون أول لاعب تسجل قيمة صفقة انتقاله نحو مليار إسترليني".