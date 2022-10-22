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مونديال قطر: منتخب الأرجنتين يختار قائمته الأولية ويبقيها سرية

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 10:25

مونديال قطر: منتخب الأرجنتين يختار قائمته الأولية ويبقيها سرية
لاعبو منتخب الأرجنتين (Gettyimages)
عرب ٤٨

احتفظ منتخب الأرجنتين بالقائمة الأولية التي تضم 40 لاعبا لبطولة كأس العالم المقررة في قطر الشهر القادم، حيث اختار المدرب يلونيل سكالوني اللاعبين فيما قرر اتحاد الكرة الأرجنتيني عدم الكشف عن القائمة، وهو أمر تسمح به اللوائح الدولية.

وقدم سكالوني أمس، الجمعة، القائمة الأولية قبل شهر من انطلاق المونديال، إذ لم يكن مجبرا على الإعلان عنها.

ورغم عدم الإعلان عن القائمة، تكهنت عدة وسائل إعلام أرجنتينية بأسماء اللاعبين الـ40 التي شملهم الاختيار، وجاء من بينهم لاعب روما، باولو ديبالا، رغم أن فرص تعافيه من إصابته قبل المونديال ضئيلة.

ويستمر نجم باريس سان جيرمان وقائد المنتخب، ليونيل ميسي، على رأس القائمة، بحسب وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وتخوض الأرجنتين، بطلة العالم عامي 1978 و1986، مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة بجانب السعودية والمكسيك وبولندا.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر القادم وينتهي في 18 كانون الأول/ديسمبر، وتبدأ الأرجنتين مشوارها بالبطولة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر أمام السعودية.

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#مونديال قطر
#كأس العالم
#منتخب الأرجنتين
#باولو ديبالا
#ليونيل ميسي
#يلونيل سكالوني

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