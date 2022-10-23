فينيسيوس ينفرد برقم مميز في الليغا

حقق نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، رقما مميزا خلال المباراة التي جمعت فريقه بإشبيلية أمس، السبت، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الليغا.

وقام فينيسيوس بصناعة الهدف الأول والثاني لريال مدريد في المباراة، واللذين أحرزهما اللاعبين لوكا مودريتش في الدقيقة الخامسة ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 79.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإنه منذ بداية الموسم الماضي، لا يوجد لاعب في الليغا صنع أهدافا أكثر من فينيسيوس جونيور في مختلف المسابقات بواقع 21 هدفا.

ومما يذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف لإشبيلية.