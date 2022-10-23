  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فينيسيوس ينفرد برقم مميز في الليغا

تاريخ النشر: 23/10/2022 - 09:19

فينيسيوس ينفرد برقم مميز في الليغا
النجم البرازيلي فينيسيوس (Gettyimages)
عرب ٤٨

حقق نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، رقما مميزا خلال المباراة التي جمعت فريقه بإشبيلية أمس، السبت، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الليغا.

وقام فينيسيوس بصناعة الهدف الأول والثاني لريال مدريد في المباراة، واللذين أحرزهما اللاعبين لوكا مودريتش في الدقيقة الخامسة ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 79.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإنه منذ بداية الموسم الماضي، لا يوجد لاعب في الليغا صنع أهدافا أكثر من فينيسيوس جونيور في مختلف المسابقات بواقع 21 هدفا.

ومما يذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف لإشبيلية.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#فينيسيوس جونيور
#الليغا
#الدوري الإسباني

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشيلسي يستهدف ضم كريستيانو في الشتاء
تشيلسي يستهدف ضم كريستيانو في الشتاء

2022-10-23

مونديال قطر: منتخب الأرجنتين يختار قائمته الأولية ويبقيها سرية
مونديال قطر: منتخب الأرجنتين يختار قائمته الأولية ويبقيها سرية

2022-10-22

صفقة هالاند تتخطى حاجز المليار إسترليني
صفقة هالاند تتخطى حاجز المليار إسترليني

2022-10-22

الأكثر قراءة

القدس: إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم ضلوعه في عملية طعن

القدس: إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم ضلوعه في عملية طعن

2022-10-22
إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة

إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة

2022-10-22
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

2022-10-22
لمواجهة الصين: اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا

لمواجهة الصين: اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا

2022-10-22
حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية

حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية

2022-10-22