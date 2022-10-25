زيدان يحسم موقفه من العودة إلى التدريب

اقترب مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، من العودة إلى التدريب، حسب ما ورد في تصريحات له.

وأكد زيدان خلال تصريحاته لإذاعة راديو "مونت كارلو" أنه "سأعود إلى التدريب قريبا".

وأضاف "أتمهل قليلا، وقريبا جدا سأعود، أنا لست بعيدا عن التدريب من جديد".

وزعمت العديد من التقارير، أن زيدان يبغى تدريب منتخب فرنسا وينتظر الحصول على فرصة، حال رحيل ديدييه ديشامب عقب بطولة كأس العالم "مونديال قطر".

كما ربطته التقارير في أوقات سابقة بتدريب فرق أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

يذكر أن زيدان حقق الكثير من الإنجازات مع ريال مدريد، حيث قاد الأخير إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.