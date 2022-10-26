أنشيلوتي: خسارة مؤلمة وكان لا بد أن تحدث!

عقب مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، على خسارة فريقه أمام لايبزيج الألماني بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أنشيلوتي قوله "عاجلا أم آجلا كان لا بد أن تحدث الهزيمة، وحدثت بالأمس".

وأشار إلى أنه "نتعلم من الخسارة أكثر مما نتعلمه من 10 انتصارات متتالية، وهذه الهزيمة مؤلمة لكنها أقل ألما من الآخرين لأن لدينا خيار للتأهل في الصدارة".

وأضاف "علينا أن نستمر في العمل، وهذا ليس الوقت لننظر إلى الخلف، ولا يمكنني أن أنتقد الفريق الذي قدم أداء جيدا للغاية حتى الآن".

ونوه:"علينا أن نركز على الأشياء التي لم تسر بشكل جيد، وخاصة الضربات الثابتة، ونحن أقوياء في الدفاع، لكن يمكن أن يحدث ذلك".

واستكمل "ثنائية لايبزيج كانت ميزة لهم، وغيرت النهج بأكمله، وحدث عكس ما كنا نريده، حيث تراجعوا للخلف ولعبوا على الهجمات المرتدة".

وأتم "لم أر أي نقص في الحدة من اللاعبين، ولا يمكنني إلقاء اللوم عليهم، لأن هؤلاء اللاعبين فازوا بالعديد من المباريات وقد كانت لدينا غيابات للإصابة، وبعد تأخرنا بهدفين سيطرنا على المباراة وكنا على وشك التعادل".

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما رفع لايبزيج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.