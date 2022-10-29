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برشلونة يسعى إلى ضم لاعبين في الميركاتو الشتوي

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 09:42

برشلونة يسعى إلى ضم لاعبين في الميركاتو الشتوي
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يستهدف فريق برشلونة الإسباني تعزيز صفوفه بالمزيد من اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير القادم.

وكان برشلونة قد ودّع دوري أبطال أوروبا مبكرا رغم الصفقات العديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن البارسا يخطط لضم لاعبين، أحدهما في خط الوسط والآخر ظهير أيمن إذا كان ممكنا.

وحدد برشلونة الخصائص التي يحتاجها في لاعب الوسط الجديد، حيث أشارت الصحيفة إلى رغبة الفريق في شبيه للهولندي، إيدجار دافيدز، نجم الفريق الأسبق.

لكن هناك عائقا في طريق برشلونة يتعلق بعدم قدرته على إنفاق المزيد من الأموال، بعدما جلب صفقاته الصيفية مقابل 158 مليون يورو.

ولذلك، قد يضطر برشلونة للاستغناء عن عدد من لاعبيه في كانون الثاني/يناير القادم، لإفساح الطريق أمام بعض الوافدين الجدد.

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#برشلونة
#الميركاتو الشتوي

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