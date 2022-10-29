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ميلان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تورينو

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 09:28

ميلان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تورينو
اللاعب الإسباني إبراهيم دياز (Gettyimages)
عرب ٤٨

تلقى فريق آيه سي ميلان نبأ سارا قبل مواجهة نظيره تورينو غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، فإن نجم ميلان، إبراهيم دياز، شارك في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق الجمعة، لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباراة القادمة.

وكان دياز قد أصيب في العضلات خلال فوز فريقه على مونزا (4-1)، في المباراة التي شارك بها بشكل أساسي وأحرز هدفين، بينما ظل على مقاعد البدلاء في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب الكرواتي.

وأضافت الشبكة أن دياز بعد التأكد من جاهزيته للمشاركة مع الفريق مجددا، سيكون هو الأوفر حظا للبدء في التشكيل الأساسي للروسونيري أمام تورينو، على حساب زميله شارل دي كيتيلار.

ومن ناحية أخرى، لا يزال سيرجينو ديست، الظهير الأيمن لميلان، مبتعدا عن التدريبات الجماعية، ليصبح غيابه عن مواجهة تورينو أمرا مؤكدا.

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#إبراهيم دياز
#الدوري الإيطالي
#ميلان
#تورينو

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