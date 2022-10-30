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برشلونة يحقق رقما فريدا في الليغا

تاريخ النشر: 30/10/2022 - 09:21

برشلونة يحقق رقما فريدا في الليغا
لاعبو برشلونة يحتفلون بالفوز (Gettyimages)
عرب ٤٨

حقق فريق برشلونة رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري الإسباني بعد فوزه على فالنسيا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الليغا.

وقاد البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، فريقه للفوز بهدف قاتل في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة حافظ على نظافة شباكه في 10 مرات خلال 12 مباراة خاضها في الليغا هذا الموسم، ليحقق الفريق أكبر عدد من الشباك النظيفة لأي فريق بعد أول 12 جولة في موسم واحد في تاريخ الليغا.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا مؤقتا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.

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#برشلونة
#فالنسيا
#الليغا
#روبرت ليفاندوفسكي
#الدوري الإسباني

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