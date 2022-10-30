مدرب ليفربول: لهذا السبب خسرنا أمام ليدز يونايتد!

أبدى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إحباطه بعد خسارة فريقه أمام ضيفه ليدز يونايتد بالنتيجة 1-2، ضمن أحداث الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاع ليفربول عددا كبيرا من الفرص، سيما في الشوط الثاني قبل أن يحرز ليدز هدف الفوز في الدقيقة 89 بواسطة الهولندي سمرفيل.

وبهذه الخسارة، بقي ليفربول في المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري الإنجليزي.

وذكر كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء المباراة "هذا الموقف (هدف ليدز الثاني) سيئ الحظ، إنه أمر يحدث، كان لدينا موقف مشابه من قبل لم نستثمره".

وعندما سئل عن كيفية حل مشكلة فريقه، أضاف "ربما جرى المبالغة في تقدير بعض اللاعبين، لقد كان هارفي (إليوت) استثنائيًا بالنسبة لنا هذا الموسم. لقد كانت بداية جيدة لكنه لم يستطع الاستمرار".

وزاد "كان تياغو مريضًا، وفي المقدمة (اللاعبون) يلعبون طوال الوقت، المهاجمون الثلاثة الذين تبقوا لنا، علينا القتال وهذا ما يجب أن نفعله".

وعما إذا كانت الأخطاء الفردية سببا في تردي نتائج ليفربول، علق كلوب "يتكون أداء الفريق دائمًا من عروض فردية. عرض يتبع الآخر".

وواصل "يمكنك مشاهدة هذه المباراة بالكامل، لا يمكنك الدفاع كما فعلنا في الهدف الثاني لكننا فعلنا ذلك، ولهذا خسرنا. وإلا كنا سنقبل بنقطة نقطة ونمضي. الآن ليس لدينا شيء ويبدو الأمر مختلفًا تمامًا".

وختم "علينا أن نلعب بجودتنا في أرض الملعب ونحارب. واجهتنا مشاكل منذ اليوم الأول، بسبب الإصابات، كان على اللاعبين اللعب منذ اليوم الأول. إنه وضعنا وهذا يعني أنه يتعين علينا مساعدة أنفسنا، وهذا ما سنفعله".