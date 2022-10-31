إصابة جديدة تهدد مشاركة بوغبا في مونديال قطر

تهدد إصابة جديدة تعرض لها نجم يوفنتوس الإيطالي، بول بوغبا، مشاركته في بطولة كأس العالم المقررة انطلاقها في الشهر الوشيك في قطر.

ولم يلعب بوغبا أي مباراة بقميص "السيدة العجوز"، منذ عودته إلى صفوفه هذا الموسم بسبب الإصابات.

وحسب ما نقلت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق تعرض لإصابة عضلية، أثناء مشاركته في التدريبات مؤخرا، خلال تنفيذه برنامج التعافي من الجراحة التي أجراها في الركبة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إصابة بوغبا الجديدة في الفخذ، ستبعده عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل.

وأضافت أن من الصعب للغاية، مراهنة الجهاز الفني لمنتخب فرنسا على وجود بوغبا في مونديال قطر، في ظل عدم مشاركته في أي مباراة طوال الموسم الجاري.