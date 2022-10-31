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ريال مدريد يستهدف ضم مهاجم آرسنال

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 10:09

ريال مدريد يستهدف ضم مهاجم آرسنال
اللاعب البرازيلي غابرييل جيسوس (Gettyimages)
عرب ٤٨

يستهدف ريال مدريد الإسباني ضم اللاعب البرازيلي، غابرييل جيسوس، لتعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسبق أن سعى الفريق الملكي إلى التعاقد مع مهاجم آرسنال الحالي في الصيف الماضي عندما كان يلعب بصفوف مانشستر سيتي.

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن صفقة جيسوس تعطلت في الصيف، بسبب أن اللاعب ليس لديه جواز سفر أوروبي، كما أن مواطنه فينيسيوس جونيور، لم يكن حصل وقتها على الجنسية الإسبانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لا يزال معجبا بجيسوس ويرى أنه خليفة كريم بنزيمة في "سانتياجو برنابيو".

وأوضحت "ذا صن" أن ريال مدريد سيقدم عرضًا جديدًا للتعاقد مع البرازيلي غابرييل جيسوس في الصيف المقبل.

ويظهر جيسوس بشكل جيد مع آرسنال في بداية الموسم الحالي، حيث أحرز 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة حتى الآن.

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#ريال مدريد
#غابرييل جيسوس
#آرسنال
#كارلو أنشيلوتي

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