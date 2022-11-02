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ميسي يحظى باهتمام برشلونة وإنتر ميامي

تاريخ النشر: 02/11/2022 - 09:33

ميسي يحظى باهتمام برشلونة وإنتر ميامي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

يحظى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، باهتمام ثلاث فرق والتي تتنافس على التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ووفقا لشبكة "RMC" الفرنسية، فإن برشلونة وإنتر ميامي الأميركي، تواصلا بالفعل مع ميسي بغية الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم في صفقة انتقال حر.

وأشارت إلى أن عقد ميسي مع بي إس جي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، إلا أن نوايا ميسي بشأن هذا البند لم تتضح بعد، ولن يحسم قراره النهائي قبل كأس العالم 2022.

وأضافت أن الجهاز الفني لسان جيرمان وملاك النادي يريدون بشدة بقاء ميسي، بعدما تحسن مستواه كثيرا هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفا مع 13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، ليتجاوز إجمالي حصيلته في الموسم الماضي.

وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها بأنه بعيدا عن الإحصائيات، يبدو (ليو) أكثر ارتياحا في النادي، واندمج بشكل كبير مع زميليه في الهجوم نيمار ومبابي.

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#ليونيل ميسي
#باريس سان جيرمان
#برشلونة
#إنتر ميامي

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